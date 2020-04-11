近年瑜伽已經成為大趨勢，不斷有新的大型瑜伽中心或小型而又裝修精緻的瑜伽館開幕，運動品牌亦不段推出高品質的瑜伽服飾，可見瑜伽受歡迎程度與日俱增。

根據瑜伽期刊統計，大部份讀者及練習瑜伽也是女性比例較多，其實遠古印度文化中，瑜伽只傳男不傳女。但自從瑜伽文化受到普及，反之更多女性喜歡瑜伽所帶來的身心靈上好處，當然鍛鍊後能擁有更好的身形線條也是絕大部人想追求的。

女性在成長過程瑜伽練習的好處

瑜伽練習為女性在成長過程中作更好的準備，女性荷爾蒙隨著進入青春期月經開始，到懷孕，再去到更年期，不同階段身體都會有所變化而練習瑜伽能夠令身體和心理上更容易適應和面對。

懷孕可以說是女生人生當中一個轉捩點，身體和身型上的變化及迎接新生命所帶來的喜悅與挑戰，心理會面對不少壓力，情緒亦容易受到荷爾蒙影響而變得不穩定。

產前產後瑜伽練習，除了一系列特設式子，也會加入調息呼吸法及冥想靜觀，這些練習都能夠減輕甚至避免產前產後抑鬱或情緒問題，身體上相對亦能較快康復。

女性健康的影響

除了懷孕時的變化，女性健亦容易受到生活或工作壓力，不良飲食習慣而受到影響。常見一般女性健康問題，如荷爾蒙失調，貧血，婦科問題，情緒疾病或抑鬱等。乳腺癌，子宮頸癌也是女性最常見的慢性疾病。

在美國，女性死於乳癌之個案僅次於肺癌。而根據世界衛生組織2020年報告顯示，全球有230萬女性被診斷患有乳腺癌，而有68.5萬死於乳腺癌。同時又指出2015至2020期間就有780萬名曾經被診斷有乳腺癌的女性，數字之多，使其成為世界上最普遍癌症之一。(https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/breastcancer)

瑜伽對治療癌症的好處

瑜伽聯盟曾作出了一個超過150項關於「瑜伽對治療癌症的好處」的臨床實驗研究，當中有1萬多名患者參與。這些研究多數都集中在乳腺癌上，反映乳腺癌的普及性。

臨床實驗研究了一班來自世界各地有修習瑜伽的乳腺癌女性倖存者，當中的練習包括式子、調息呼吸、放鬆和静觀冥想。

研究顯示以上修習的元素都有助於改善整體健康，舒緩情緒以及更深層次的精神聯繫和擁有更清晰的人生目標和意義。

於癌症診斷和治療後特別是手術和化療後，往往會出現不少的副作用，身體方便如淋巴腫脹，容易水腫，肌肉和骨骼疼痛，容易疲倦，免疫力下降，認知能力下降，睡眠質素欠佳甚至失眠，焦慮和抑鬱等。

在瑜伽聯盟報告裡指出，持續4-24星期，每周定期練習1-3節課和在家練習。多項臨床研究結果顯示瑜伽對乳腺癌患者或倖存者的治療，是安全和有效的。

因在這項臨床研究中，有足夠數量的乳腺癌倖存者參與，得出結果足以支持瑜伽治療能有效地於乳腺癌治療中並見其益處，在美國和歐洲腫瘤學醫學專家亦建議在乳腺癌病患者在患病期間和康復期間進行瑜伽治療。特別是對減輕壓力，焦慮，抑鬱，疲勞，改善睡眠質素，認知障礙，亦對減少癌症相關的後遺症有幫助。研究還表明瑜伽改善了乳腺癌所衍生的炎症和免疫功能。

其中對於接受過化學治療和放射治療的患者，瑜伽有效減輕了他們在治療期間的痛楚，肌肉和⻣骼不適症狀。

練習瑜伽後，亦能減少淋巴水腫，關節和肌肉的纖維化變化，增加活動範圍和能力，提高日常生活質素及心理健康層面。

透過持續練習瑜伽和調息呼吸法，可提升和強化內臟器官機能，刺激及有助平衡內分泌，舒緩症狀和改善病情。調息呼吸法有效管理痛感，令患者得以舒緩身心，保持正念，在更短時間內康復。

以下介紹一些適合乳腺癌患者和倖存者的式子、調息呼吸、放鬆及冥想静觀練習：

瑜伽式子練習

Cat Pose 猫式

常見和普遍練習的式子之一。練習猫式能改善脊柱的活動幅度和整體靈活性，並且刺激脊髓分泌，改善和平衡體內荷爾蒙分泌。

Fish Pose 魚式

建議在康復中多練習。將瑜伽磚放在中背然後慢慢躺平。切除乳腺手術後，患者會感到上胸和上臂疼痛，關節活動受限制。魚式有助於緩解肩膀、胸部和上背部的僵硬。有些患者在治療後可能會因胸肌繃緊和疼痛出現呼吸短促和深呼吸困難，魚式便可以幫助改善呼吸氣量。

呼吸及調息練習

Nadi Shodhana 鼻孔交替呼吸法

強調橫膈膜運動以刺激神經反射，幫助身心平靜改善睡眠質素，平衡陰陽能量調和。練習呼吸調息法對緩解焦慮和壓力等情緒問題以及有效管理痛感。

放鬆及静觀冥想練習

Yoga Nidra 睡眠瑜伽

它有助於釋放緊張情緒、壓力和焦慮緩解疼痛，加強自我意識和身體的聯繫，改善睡眠質素，保持心境平和正念。

瑜伽已數千個世紀，通過近代科學研究驗證，發現瑜伽療法有助身心靈的修行。修習瑜伽健康益處多，女性能畢生受用。