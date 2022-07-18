作為三個孩子的媽媽，幸運地我有三次練習孕婦瑜伽的機會。作為瑜伽導師，在我第一次懷孕的時候，把握機會以學生和老師的身份，以最親身的體驗考獲孕婦瑜伽導師資格。非常感恩我可以當媽媽，成為瑜伽老師和學生，運用我不同角式的經驗，幫助到更多準媽媽擁有更快樂和健康的孕期。

記得自己第一次懷孕的時候，興奮得幾天也沒睡得好，興奮過後就是滿腦子疑問和擔憂。我可以做什麼、不可以做什麼、吃什麼、不可以吃什麼？四面八方不同的資訊，增加更多無形的壓力。我立刻跑到醫生那裏，問他有什麼標準答案，他知道我是瑜伽導師，吩咐我堅持瑜伽練習，心立即定了下來。孕婦瑜伽能有效減少妊娠反應，式子練習能保持肌肉力量及控制體重，降低患上妊娠糖尿的機會。孕婦瑜伽特別注重鍛鍊生產肌肉，即由盤骨低部肌肉至下背及腹肌。生產肌肉並不是只為生產而設，同樣用來承托子宮及其他器官，於孕期扮演很重要的角色。多鍛鍊盆底肌肉可以幫助生產，減低產前及產後失禁的機會。孕婦瑜伽亦能夠減少孕婦因負重而產生的腰背壓力和雙腿水腫問題，預防常見的小腿肌肉抽搐。瑜伽呼吸和冥想練習能有效舒緩孕期不適，調節賀爾蒙水平，達至放鬆心情及提升睡眠質素的效果，減少患上產前抑鬱的機會。透過呼吸練習提高心肺儲備，增加血液循環，減低高血壓的風險。練習呼吸同時感受寶寶和你的聯繫，一呼一吸也能帶給寶寶生命的氣，那種感覺是你和寶寶獨享的親密感。練習孕婦瑜伽，對產後身體復原、子宮收縮也有重大的幫助。

懷孕首三個月要特別小心，妊娠反應亦較大，精神壓力也較大，適合做簡單伸展動作及呼吸練習，注意多休息及補充水份。懷孕三個月開始，胎兒及孕婦健康比較穩定，才開始練習較高強度的孕婦瑜伽。孕期第二階段即第三至第七個月，是普遍孕婦身心的蜜月時段。身體和心靈都適應了當媽媽的同時，妊娠反應也沒有了，是能量比較高的時候，應該把握這個時機鍛鍊肌肉，承托日漸長大的胎兒。多注重腰背伸展練習，減低脊椎負荷，同時避免胎兒負重而做成頸椎及腰背勞損。懷孕七個月至生產前，身體負重增加，孕婦容易有下身水腫及恥骨痛等問題，盤底肌肉練習有效預防以上情況。懷孕後期身體能量偏低，容易疲倦及呼吸困難，應該多練習呼吸提升身體含氧量，保持心情愉快，瑜伽練習亦應該以輕鬆及能力範圍內為大前提。在合資格、有教授孕婦瑜伽經驗及知識的導師指導下，準媽媽可以安心練習瑜伽直至生產前。記得凡事量力而為，練習時可以多用輔助工具，例如椅子、瑜伽磚和繩、枕頭咕臣、練習靠牆的動作，就算沒有瑜伽經驗的準媽媽也可以放心練習孕婦瑜伽。

懷孕期間生理和心理也在發生巨大的變化，以我三次練習孕婦瑜伽的經驗，及見證我教導過的準媽媽們，練習孕婦瑜伽、呼吸和冥想功效非常顯著，有效保持身心靈健康，給媽媽和寶寶最好的預備。懷孕是一件非常幸福的事情，寶寶在媽媽肚子裏一天一天成長，抱著快樂的心情享受將為人母的每個階段，孕期絶對是一個畢生難忘的寶貴經歷。

我們邀請了Patsy老師的兩位學生，分享她們於懷孕期間練習瑜伽的感受:

“Doing prenatal yoga with Patsy really helped me with body aches and swelling during pregnancy. She always helped me target the right spots and I always left the session feeling physically better, more energised, and in a much better mood too! Doing prenatal yoga was such a positive and helpful part of my pregnancy journey. Patsy is also full of positive energy and encouragement, she’s the sweetest!”

By Eliza Sam, 岑麗香

「從懷孕前到現在懷第二胎都一直有上堂學習瑜伽、練習瑜伽，在上Miss Patsy的瑜伽課時，除了練習各種瑜伽式子提升身體的柔韌性或訓練肌肉力量，同時學習運用呼吸幫助身體放鬆。還記得生產第一胎進入產房時候，運用瑜伽課所學習「愈痛愈辛苦愈要運用呼吸」，幫助我生產時沒有痛至亂動亂叫。而課堂中的肌肉訓練，甚至是盆底肌訓練，令我更有力量和控制肌肉的能力幫助順產生產，更在產後能更快復原。直到現在懷第二胎，身體上比第一胎時的確感吃力，不過體會到做瑜伽後的身心放鬆、提升睡眠質素，並且在練習時更深感受到與肚中寶寶的連繫、一起呼吸、放心一起運動、每堂滿滿的正能量離開教室，讓我堅持練習瑜伽！」

By Esther Chan

Patsy